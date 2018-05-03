Около 300 детей из семи стран примут участие в ассамблее «Вечный огонь-2018» в «Артеке»

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Дети из России и еще шести государств примут участие в международной детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь-2018» в «Артеке».

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС заместитель гендиректора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.

Смирнов уточнил, что список участников ассамблеи формируется на основе конкурсного отбора. «На сайте „Артека“ ежегодно объявляется формирование смены, и в этом году поступило более 650 индивидуальных и более 100 коллективных заявок более чем из 53 регионов РФ и шести иностранных государств», — отметил представитель фонда.