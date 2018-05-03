Около 300 детей из семи стран примут участие в ассамблее «Вечный огонь-2018» в «Артеке» 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Дети из России и еще шести государств примут участие в международной детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь-2018» в «Артеке».
Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС заместитель гендиректора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.
"По результатам отбора участниками ассамблеи в лагере «Морском» станут более 300 детей российских и из иностранных государств — Сирийской Арабской республики, Французской, Казахстана, Нидерландов, Донецкой и Кыргызстан", — сказал он.
Смирнов уточнил, что список участников ассамблеи формируется на основе конкурсного отбора. «На сайте „Артека“ ежегодно объявляется формирование смены, и в этом году поступило более 650 индивидуальных и более 100 коллективных заявок более чем из 53 регионов РФ и шести иностранных государств», — отметил представитель фонда.
Он добавил, что ассамблея «Вечный огонь» будет проходить уже третий год. «Основная задача помимо того, чтобы собрать вместе ребят, которые увлекаются изучением истории и являются активными гражданами нашей страны, — это объединение усилий всех общественных организаций, которые такой работой занимаются, — это Российское движение школьников, Российское военно-историческое общество, „Юнармия“ и др. Собираются дети со всей страны и обмениваются опытом. Смена майская и весь „Артек“ будет посвящен военной тематике, Великой Победе в Великой Отечественной войне», — отметил Смирнов.