Военные новости: война в Афганистане для США все то же «болото»

В последний день апреля был опубликован очередной отчет Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR). Цифры не слишком оптимистичны, хотя в Пентагоне по-прежнему уверяют, что ход войны изменился и вот-вот талибы начнут терять территорию и влияние.

Пока же вооруженные силы и силы безопасности Афганистана сократились на 11% по сравнению с прошлым годом. Их численность упала с 334 тысяч человек до 296 тысяч. Впрочем, министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) отметил, что важно не количество войск, а их боеспособность и умение. Сегодня в Афганистане находится более 15 тысяч американских военнослужащих, новоприбывшая часть которых в лице батальона военных советников плотно занимается инструктажем афганской армии.

Представитель же афганских вооруженных сил вообще не признал достоверность данных отчета и заявил, что у правительства достаточно солдат для войны с талибами и другими группировками, и что боевой дух афганских солдат высок.

Количество населения, однако, которое контролирует или на которое оказывает влияние Талибан (организация, запрещенная в России — прим. ред.), увеличилось до 65%. Когда США только начинали войну с талибами, эта цифра составляла 64%. То есть, все эти кровопролитные годы войны практически никак не сдвинули данную статистику.

Площадь земли, используемой под маковые посевы, выросла на 63% по сравнению с прошлым годом, а производство опия-сырца — на 88%. Самим производителям опиумного мака достается прибыль в почти полтора миллиарда долларов, и поставка под контроль такого масштабного производства остается несбыточной мечтой американцев.

При этом количество боеприпасов, сбрасываемых Коалицией на Афганистан военно-воздушными силами, сегодня выросло до пиковых показателей. Бомбят в три раза больше, чем в начале 2017 года. Последний раз так много бомбили лишь в 2013 году. В марте этого года американцы сбросили впервые за один месяц больше бомб на Афганистан, чем на Ирак Сирию . Это произошло впервые с начала воздушной операции там в 2014 году.

Более ожесточенной стала война в Афганистане и на земле для мирного населения. В 2017 году 61% всех случаев гибели мирных жителей было связано с атаками талибов и других антиправительственных сил. В этом году данный показатель составил 67%. При этом 39% случаев гибели гражданских лиц относится к целенаправленным атакам на них, а не к косвенным потерям при атаке на военные цели, что в два раза выше цифр прошлого года.

По данным ООН, особую тревогу вызывает тренд на одновременное использование и смертников и атакующих стрелков в ходе атак талибов и других группировок. Количество спланированных атак такого рода в два раза превышает показатели первого квартала прошлого года.

Второй тренд — это рост атак на общины шиитов в городах Афганистана, что связывают с ростом влияния «Исламского государства» (сокр. ИГ , ИГИЛ — организация, запрещенная в России — прим. ред.) в стране. О растущей угрозе ИГ, как относительно нового, но набирающего вес, игрока в Афганистане, американцев недавно предупредило и военное руководство Пакистана . Аналитики отмечают, что между Талибаном и ИГ наблюдается своего рода извращенная конкуренция, кто из этих группировок вселяет больший ужас в мирное население.

Третий тренд — это рост целенаправленных атак на чиновников, правительственные учреждения, организаторов выборов и журналистов. Нельзя сказать, что всего этого не происходило и раньше, но теперь о выборе талибами целей подобного говорят, как об «угрозе хрупкой афганской демократии».

Что касается жертв среди мирного населения от ударов правительственных сил, то в ООН собирались объявить, что в этом году число убитых по ошибке гражданских лиц сокращается, пока 2 апреля ВВС Афганистана не нанесли удар по медресе в Кундузе , убив от 30 до 50 мирных жителей. При этом удар был нанесен в ходе уже трехмесячных боев и бомбежек района, который правительственные силы никак не могут отбить у талибов. С 2009 года в Афганистане погибло около 30 тысяч мирных жителей и около 50 тысяч получили ранения. Это только подтвержденные цифры. Реальные же — скорее всего гораздо выше. Около 70% погибло из-за действий антиправительственных сил. Остальные 30% — на совести афганских сил безопасности и Коалиции.

В отчете также отмечается, что экономическая стабильность — это ключевой момент для установления безопасности, но несмотря на то, что некоторые экономические показатели в Афганистане выросли, все значительные успехи связаны с выделением зарубежной помощи, и это не изменит ситуацию в долгосрочной перспективе. Более того, ВВП на душу населения в Афганистане либо не растет, либо падает с 2014 года.

В отчете также указывается, что за первый квартал под сомнение в нецелевом или несообразном использовании попали 417 миллионов долларов и было открыто 12 новых расследований по этому вопросу. По обвинениям в хищения был арестован генерал-майор афганской армии, а также были выдвинуты обвинения и вынесены приговоры американским бывшим и действующим военнослужащим и компаниям-подрядчикам, которые были вовлечены в финансовые махинации и кражи. Также в ходе аудита возникли сомнения в потраченных фондах на сумму в 1,5 миллиарда долларов на оказание чрезвычайной помощи в 2009-2013 годах.

Напомним, что по данным Пентагона, в этом году на Афганистан будет потрачено 45 миллиардов долларов. Из них 13 миллиардов будут выделены на американские войска в стране, пять миллиардов — на афганские силы безопасности, 780 миллионов — на экономическую помощь и логистическую поддержку.

США продолжают нести потери в Афганистане, но в этом году они стали минимальными. 30 апреля в ходе атаки талибов погиб один американский солдат и другой получил ранения. Всего в этом году погибло двое американских военнослужащих в Афганистане.

Министр обороны США Джеймс Мэттис также отметил, что если президент Трамп и колеблется, оставлять ли американские войска в Сирии, то по Афганистану таких сигналов от него не поступало. По мнению Мэттиса, талибы в этом году слишком поздно в конце апреля объявили о начале «сезона войны», потому что были выбиты из седла решением США не уходить из Афганистана.

Впрочем, периодически возникают и другие спекуляции, что Трамп готов вывести войска из Афганистана. Например, сенатор Рэнд Пол (Rand Paul) заявил, что в частной беседе недавно Трамп сказал ему, что «в общем и целом мы уносим оттуда ноги». Сенатор Пол является давним сторонником вывода войск и не устает напоминать Трампу о предвыборных обещаниях вернуть солдат домой.