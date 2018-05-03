Россия не успевает за развитием событий

Министры иностранных дел и обороны G7 встретились в Торонто, а в пятницу в НАТО провели встречу на уровне министров по случаю назначения Майка Помпео госсекретарем США. Под давлением массовых протестов премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Мирные митинги в Армении продолжались всю неделю, не позволяя его преемнику вступить в должность. Российская политика и отношение обсуждались на неспокойных улицах Еревана и вокруг дипломатических столов, но Кремль никак не способствовал этим дискуссиям и в них не участвовал.

Из всех новостей, потрясение в Армении имеет решающее значение для Москвы . Не только потому, что маленькое государство Южного Кавказа является одним из немногих союзников России. Это тот случай, когда незыблемый режим рушится под натиском неожиданного общественного восстания. И вся ситуация — тревожный сигнал для Москвы.

Официальные СМИ игнорировали протесты вплоть до последнего момента падения режима. Очевидно, Кремль полагал, что оппозиция будет подавлена. Но решение Саргсяна не прибегать к насилию, а уйти в отставку, показало, что президент России Владимир Путин был не готов к такому развитию событий. Амбивалентная официальная линия Москвы поддерживает «консенсус» с акцентом на то, чтобы все стороны армянского кризиса взяли на себя обязательство сохранить союз с Россией. Контакты с внезапно одержавшей победу оппозицией по-прежнему сведены к минимуму, но начальник Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отправился в Баку , чтобы обсудить ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым . Этот более-менее дружественный правитель никогда не гнушался расправляться с внутренними протестами в прошлом. Но проблема для Москвы заключается в том, что он может попытаться использовать беспорядки в Ереване, чтобы начать наступление на Карабах.

Ареной для демонстрации своей международной значимости Россия может выбрать Сирию . Тем более, два года назад Путин начал военную интервенцию из-за желания остановить волну революций. Совместный ракетный удар США, Франции и Великобритании 14 апреля по сирийским базам с химическим оружием вверг российскую политику в неопределенность. Хотя Генштаб и продолжает утверждать, что большинство ракет не достигли цели или были перехвачены. Смутно описанная опция обеспечения режима Башара Асада современными космическими ракетами С-300 фактически была разгромлена заявлением Израиля о готовности атаковать эту потенциальную угрозу. Между тем, помехи у американских беспилотников и самолетов EC-130 Compass Call могут стать причиной контркибератак, которые откроют российские базы для ударов террористов. А псевдомирный процесс, продвигаемый Россией, оказался в тупике: спецпредставитель ООН в Сирии Стаффан де Мистура подтвердил это, к большому разочарованию российского МИД

Самый спорный вопрос в тупиковой сирийской ситуации — вовлечение Ирана . Это — единственное государство-союзник России в поддержке режима Асада, которое к тому же осуждает США за связи с Израилем. Российское руководство с опаской наблюдало, как Макрон и Меркель пытались уговорить Трампа не отказаться от ядерной сделки с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Москва выступает за сохранение этой сделки. Но европейский план также предусматривает ведение переговоров о региональной деятельности Ирана: по сути, это означает сокращение влияния Ирана на ситуацию в Сирии. А это подвергает российские силы большому риску. Крах ядерной сделки поставит Россию в еще более невыгодное положение: иранские силы в Сирии, вместе с российскими советниками и наемниками, могут стать мишенью для ударов Америки и Израиля.

Большинство россиян соглашаются с поддержкой режима Асада, даже если таковая станет причиной прямых атак США. И хотя Путин раздувает провоенные настроения, он прекрасно понимает, что это просто «принципиальная» позиция и бой неравен. Для него сирийский конфликт — средство заставить Вашингтон серьезно относиться к Москве, но не стать настоящим противником на поле боя. И в этом сирийский проект оказался более успешным, чем ожидалось. Правда, до тех пор, пока Трамп случайно не упомянул «очень суровую борьбу США» в Сирии с «российскими войсками». Тогда успех превратился в явное бремя и уязвимость. Ни у Москвы, ни у Вашингтона нет согласованной стратегии управления сирийской войной. Но последовательность действий оставила российские силы застрявшими в открытой позиции, а инициативу захватывают другие государства. Москва не может предвидеть следующий шаг США, а попытка подготовиться к худшему варианту — безнадежна. «Патриотическая» мобилизация в стране — не лучший результат. И здравомыслящие российские эксперты начали подвергать сомнению чрезмерное оспаривание силы могучего противника в Белом доме.

Даже кремлевские конспираторы не подозревают США в причастности к беспорядкам в Армении. Но даже если бы США были причастны, вывод напрашивается сам собой: Россия почти ничего не может предпринять, чтобы остановить эту «бесцветную» революцию. Путин был на шаг впереди своих противников в шахматной партии на международной арене. Но теперь у него не осталось выигрышных ходов. Пассивность не способна помочь с изменчивыми союзниками и интригами: вклад России в любой из развивающихся кризисов — не сомнений. Напряжение в РФ не смягчить паузой; но разумное отступление также вряд ли возможно — Кремль прекрасно видит рост решимости на Западе и наблюдает за властью улиц в Ереване.