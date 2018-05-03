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МИД РФ осудил двойной теракт в отношении журналистов в столице Афганистана
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МИД РФ осудил двойной теракт в отношении журналистов в столице Афганистана 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Москва решительно осуждает двойной теракт в Кабуле, приведший к десяткам жертв, в том числе среди журналистов. Об этом говорится в четверг в комментарии МИД РФ.
"30 апреля в результате двойного взрыва в Кабуле погибли и получили ранения десятки человек, в том числе представители национальных и зарубежных СМИ. Ответственность за эту акцию взяло на себя афганское крыло террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), — отметили в министерстве. — Данный теракт стал одним из наиболее тяжких в отношении журналистов в Афганистане, совершенных за последние годы. Решительно осуждаем эту варварскую акцию".
"Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем власти Афганистана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе сотрудников СМИ", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Теракт еще раз подтвердил важность бескомпромиссной борьбы против группировки ИГ, усилившей в последние годы свою преступную активность в Афганистане", — говорится в комментарии.
Два взрыва произошли в понедельник в районе Кабула, где расположены представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Первый произошел около 8:00 утра по местному времени (06:30 мск), его осуществил террорист-смертник на мотоцикле, второй — в том же районе спустя 20 минут, когда на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты. Среди погибших оказались девять журналистов, всего в результате двойного теракта погибли 29 человек.
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