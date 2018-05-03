США впервые при Трампе передали узника из тюрьмы Гуантанамо

Соединенные Штаты впервые при нынешнем лидере страны Дональде Трампе передали заключенного из Гуантанамо третьей стране. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на представителя Пентагона Сару Хиггинс.

Для отбывания дальнейшего наказания в Саудовскую Аравию отправится 43-летний Ахмед Мохаммед Ахмед Хаза ад-Дарби. По словам Хиггинс, чтобы обеспечить стандарты гуманного обращения и безопасности при передаче узника США координировали свои действия с правительством королевства.

Четыре года назад заключенный, о котором идет речь, был приговорен к 13 годам тюрьмы. По прошествии некоторого времени американская сторона постановила, что бывший боевик не представляет угрозы и может быть выслан.

Таким образом, число людей, отбывающих наказание в Гуантанамо, сократилось до 40 человек