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Российский истребитель Су-27 приводит в ужас НАТО
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Российский истребитель Су-27 приводит в ужас НАТО
News.ru
28 минут назад
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Российский истребитель Су-27 был признан лучшим самолётом, который создали конструкторы из
России
. Такое мнение выразили журналисты американского издания The National Interest. В журнале говорится о том, что военный самолёт «приводит в ужас
НАТО
».
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