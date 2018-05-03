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Российский истребитель Су-27 приводит в ужас НАТО
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Российский истребитель Су-27 приводит в ужас НАТО 

News.ru 28 минут назад
Российский истребитель Су-27 был признан лучшим самолётом, который создали конструкторы из России. Такое мнение выразили журналисты американского издания The National Interest. В журнале говорится о том, что военный самолёт «приводит в ужас НАТО».
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