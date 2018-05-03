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Огненная «Акация» и ударные «Крокодилы» разнесли «противника»: кадры учений
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В центре Москвы произошла драка со стрельбой

Огненная «Акация» и ударные «Крокодилы» разнесли «противника»: кадры учений 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках учений ЮВО.
Готовность применять сирийский боевой опыт на полигоне проверяют командиры Южного военного округа.
На земле один за другим по мишеням слаженно работают танки, боевые машины пехоты и артиллерия. В щепки цели разносит самоходная гаубица «Акация», а вертолеты Ми-24, которые называют «Крокодилами», уничтожают противника неуправляемыми авиационными ракетами.
Контрольные стрельбы сейчас одновременно гремят на двух десятках российских полигонах.
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