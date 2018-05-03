Огненная «Акация» и ударные «Крокодилы» разнесли «противника»: кадры учений

Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках учений ЮВО.

Готовность применять сирийский боевой опыт на полигоне проверяют командиры Южного военного округа.

На земле один за другим по мишеням слаженно работают танки, боевые машины пехоты и артиллерия. В щепки цели разносит самоходная гаубица «Акация», а вертолеты Ми-24, которые называют «Крокодилами», уничтожают противника неуправляемыми авиационными ракетами.

Контрольные стрельбы сейчас одновременно гремят на двух десятках российских полигонах.