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В Челябинске предложили открыть турецкое консульство
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В Челябинске предложили открыть турецкое консульство 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Хорошие новости
Уральский экономический союз предпринимателей предложил открыть консульство Турции в Челябинске в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в городе в 2020 году, сообщает URA.RU со ссылкой на председателя союза Олега Витковского.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался с представителем МИД России в Екатеринбурге Александром Харловым, которые отметил, что инициативу должна поддержать турецкая сторона.
«Я 5 мая лечу в Анкару. Будем проводить встречи на эту тему» — рассказал Витковский, добавив, что Турции для открытия консульства понадобится бесплатный участок земли, где они могли бы построить здание для своего представительства, чего можно сделать в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.
«Идею уже поддержали в мэрии Челябинска. Екатеринбург обычно пытается оттянуть на себя подобные инициативы. Но надо, чтобы неравенство между двумя крупнейшими городами Урала стиралось», — пояснил Витковский.
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