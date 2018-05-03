В Челябинске предложили открыть турецкое консульство

Уральский экономический союз предпринимателей предложил открыть консульство Турции Челябинске в преддверии саммитов ШОС БРИКС , которые пройдут в городе в 2020 году, сообщает URA.RU со ссылкой на председателя союза Олега Витковского.

«Я 5 мая лечу в Анкару . Будем проводить встречи на эту тему» — рассказал Витковский, добавив, что Турции для открытия консульства понадобится бесплатный участок земли, где они могли бы построить здание для своего представительства, чего можно сделать в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Идею уже поддержали в мэрии Челябинска. Екатеринбург обычно пытается оттянуть на себя подобные инициативы. Но надо, чтобы неравенство между двумя крупнейшими городами Урала стиралось», — пояснил Витковский.