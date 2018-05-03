Израиль продал вооружений на $9,2 млрд в 2017 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая. / ТАСС /. Израиль продал в течение 2017 года вооружений на $9,2 млрд, что на 40% больше показателя 2016 года. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике пресс-службы минобороны еврейского государства.

"Общая сумма новых договоров на экспорт за 2017 год составила около $9,2 млрд, что на 40% выше, чем в 2016 году, — говорится в документе. — В течение прошедшего года израильские концерны оборонной промышленности с помощью СИБАТ (Управления по экспорту и военно-техническому сотрудничеству министерства обороны — прим. ТАСС) и других отделов минобороны подписали десятки крупных договоров, что привело к усилению израильских позиций на международном оборонном рынке".

В министерстве указали, что основными отраслями военного экспорта Израиля в 2017 году стали «ракетостроение и системы противовоздушной обороны (31%), радары и радиоэлектронная борьба (17%), модернизация и авионика (14%), боеприпасы и оружейные установки (9%), телекоммуникационные системы и системы связи (9%), наблюдение и оптроника (8%), системы разведки данных, информационные системы и кибертехнологии (5%), услуги и другое (3%), дроны (2%), морские системы (1%), спутники и космос (1%)». В минобороны добавили, что 58% израильского оборонного экспорта в 2017 году было направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 21% — в страны Европы, 14% — в Северную Америку, 5% — в Африку и 2% — в Латинскую Америку.