Беспрецедентный успех израильского оборонного экспорта

Отдел экспорта Министерства обороны Израиля подвел итоги за 2017 год. Благодаря подписанию ряда крупных контрактов с иностранными государствами общая сумма сделок оборонной индустрии достигла 9,2 миллиарда долларов. Это на 40% больше, чем в 2016 году. В минувшем году израильские концерны и Министерство обороны подписали десятки контрактов на поставку военных технологий. Это привело к усилению Израиля на международном оборонном рынке.

По словам министра обороны Авигдора Либермана, в течение двух последних лет удалось увеличить военный экспорт на десятки процентов. Речь идет о беспрецедентном достижении. За рубежом к израильской оборонной продукции относятся с особым доверием. Этот успех позволит израильским оборонным концернам инвестировать дополнительные средства в исследования и разработки, создать новые рабочие места и обеспечить технологическое преимущество ЦАХАЛ на годы вперед. Глава экспортного отдела Минобороны Мишель Бен-Барух подчеркнул, что израильская военная промышленность имеет высокую международную репутацию благодаря своей высокотехнологичности и новаторским разработкам. Все это также основано на оперативном опыте израильской армии.

Большую часть экспортной продукции составляли ракеты и системы противовоздушной защиты (31%). 17% — радарные установки; 14% — модификация различных летательных аппаратов. Лишь 10% экспорта составляли сухопутное вооружение, кибер-системы, системы наблюдения и разведки. Всего один процент — морские системы, спутниковое и космическое оборудование. Кроме того, 58% экспорта пришелся на Азию, 21% — на Европу, 14% на Северную Америку, 5% — на Африку и 2% — на страны Латинской Америки.