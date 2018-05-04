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При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска пострадали восемь человек
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При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска пострадали восемь человек 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Восемь человек получили ранения в результате обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«3 мая боевики незаконных вооружённых формирований из района Хаджар-аль-Асвад подвергли миномётному и ракетному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Каззаз и Барза в городе Дамаск. Ранено восемь человек», — цитирует его РИА Новости.
29 апреля четыре человека пострадали при обстрелах южной части сирийской столицы.
Также сообщалось, что сирийское правительство договорилось с незаконными бандформированиями по поводу вывода боевиков с юга Дамаска.
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