При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска пострадали восемь человек

Восемь человек получили ранения в результате обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска , сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко «3 мая боевики незаконных вооружённых формирований из района Хаджар-аль-Асвад подвергли миномётному и ракетному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Каззаз и Барза в городе Дамаск. Ранено восемь человек», — цитирует его РИА Новости 29 апреля четыре человека пострадали при обстрелах южной части сирийской столицы. Также сообщалось, что сирийское правительство договорилось с незаконными бандформированиями по поводу вывода боевиков с юга Дамаска.