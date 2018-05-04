Ещё
Источник сообщил о подготовке к выводу второй группы боевиков с юга Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отказалась от союзов с Китаем
Россия отказалась от союзов с Китаем

Источник сообщил о подготовке к выводу второй группы боевиков с юга Дамаска 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 4 мая — РИА Новости. Автобусы, на которых террористов и членов их семей вывезут на север Сирии, начали прибывать в поселения Ялда, Бабиля и Бейт Сахем на юге Дамаска, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте эвакуации.
"Несколько автобусов уже проехали в сторону Бабиля и Ялды. Будет формироваться вторая колонна, после чего выдвинется на север страны", — рассказал собеседник агентства.
В четверг вечером в направлении провинции Идлиб с юга сирийской столицы была успешно отправлена колонна из 32 автобусов, в которых находились в общей сложности около 2 тысяч боевиков и членов их семей.
Сирийское правительство при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР достигло договоренности с главарями радикальных бандформирований. В рамках соглашения террористам, не пожелавшим сложить оружие, разрешено с семьями уехать в Идлиб или Джараблус. Остальные боевики попадут под действие программы народного примирения и могут рассчитывать на объявленную президентом Сирии Башаром Асадом амнистию.
Одновременно на юге Дамаска продолжается операция по зачистке от террористической группировки «Исламское государство»* палестинского лагеря беженцев «Ярмук» и городка Эль-Хаджр Аль-Асвад.
Часть лагеря «Ярмук» и окрестные поселения остались последним оплотом террористов в пригороде Дамаска. После завершения операции пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Казани стартовала акция "Георгиевская ленточка" Турецкая оппозиция определилась с кандидатом на президентские выборы Украина пожаловалась на Росавиацию в ICAO
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море223
Москвич посадил во дворе розы и пожалел167
Москву ждет «второе пришествие»32
Украина пожаловалась на Росавиацию136
Квартира Парфенова насмешила Лебедева57
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение