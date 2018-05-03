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В освобожденной от боевиков Восточной Гуте саперы обнаружили тонны взрывчатки
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В освобожденной от боевиков Восточной Гуте саперы обнаружили тонны взрывчатки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Покидая свои позиции, террористы оставили за собой тонны взрывчати, несколько тысяч мин самодельных устройств.
Саперы всего за две недели работы в освобожденной от террористов сирийской Думе обнаружили на улицах и в подвалах помещений полторы тонны взрывчатки, больше тысячи мин и четыре тысячи самодельных устройств.
После изгнания боевиков сирийская Восточная Гута продолжает жить словно на пороховой бочке. По словам местных жителей, за годы войны боевики научились кустарным способом делать практически любое оружие.
«Нам очень помогают местные жители. Сами зовут в подвалы. И там иногда мы находим настоящие заводы по производству самодельных мин. Но иностранных, с заводской маркировкой снарядов все-таки больше», — рассказывает сапер Нуфаль Ашфур.
Работа по разминированию в Думе идет без выходных. Но даже такими темпами, по самым оптимистичным расчетам, на полную зачистку всех зданий, дворов и улиц уйдет около трех месяцев.
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