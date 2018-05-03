На полное разминирование сирийской Думы уйдет три месяца

Полное разминирование сирийского города Дума займет еще как минимум три месяца. Сроки подсчитали в российском Центре по примирению.

Саперы в сирийской Восточной Гуте работают без выходных и перерывов. Каждый день они обезвреживают по несколько сотен взрывных устройств. Причем, большинство из них самодельные. Как и другое оружие, свои бомбы бежавшие террористы изготавливали из всего, что попадалось под руку.

В Думе к новым взрывам уже привыкли, так как местные жители знают — это работают саперы. После изгнания боевиков вся Восточная Гута живет в буквальном смысле на пороховой бочке. Военный инженер в освобожденных районах самая важная профессия.

Как отмечают саперы, мины, снаряды, гранатометы — большинство производства США Израиля и стран НАТО . Саперы работают группами — один офицер и 10 солдат. Город причесывается квартал за кварталом. Находки привозят на окраину и складывают в яму.

«Нам очень помогают местные жители. Сами зовут в подвалы. А там иногда целые заводы по производству мин. Но иностранных снарядов с заводской маркировкой находим все же больше», — рассказал сапер Нуфаль Ашфур.

Склады с трофеями даже повидавшее многое сирийские военные изучают с интересом. На снарядах прекрасно видны иностранные маркировки — более тысячи мин, полторы тонны взрывчатки, четыре тысячи самодельных устройства — это то, что удалось обнаружить всего за 2 недели.

В Думе своего рода выставка подпольных мастеров оружейников, поскольку за 5 лет боевики научились делать кустарным способом почти любое оружие. Если чего-то не хватало, то боевики делали это сами. К примеру, соорудили миномет из труб. Больше всего жителям Дамаска неприятностей доставляла дальнобойная артиллерия.

Патроны тоже могли делать сами: мешок гильз, ведро пуль и станок — получается патрон.

По самым оптимистичным прогнозам, только на разминирование одного города Дума уйдет три месяца, а всей Восточной Гуте еще только предстоит стать районом свободным от взрывов.