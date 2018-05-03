Полное разминирование сирийской Думы займет три месяца

До трех месяцев потребуется саперам, чтобы полностью разминировать недавно освобожденный от террористов город Дума Сирии . Об этом рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

"На сегодняшний день сирийскими саперами найдено и обезврежено 1,2 тысячи мин, 1,5 тонны взрывчатки, 4 тысячи самодельных взрывных устройств. Полное разминирование города займет до трех месяцев", — приводит ТАСС слова представителя Центра.

Каждый день саперы находят 200-250 мин и самодельных бомб. Активную помощь в разминировании оказывает мирное население. Отмечается, что, судя по маркировке, найденные мины были произведены в странах НАТО

Ранее сообщалось, что 13 апреля полностью завершился вывод боевиков из Думы. Город перешел под контроль правительства Сирии.