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Разминирование города Дума займет до трех месяцев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПОЛНОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕННОГО ОТ БОЕВИКОВ ГОРОДА ДУМА В СИРИИ ЗАЙМЕТ ДО 3 МЕСЯЦЕВ — ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ
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