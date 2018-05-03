Баскские сепаратисты объявили о самороспуске

Организация Баскская сепаратистская группировка («Страна басков и свобода», ЕТА) объявила о самороспуске. В распространенном через СМИ заявлении говорится, что организация приняла решение «прекратить свой исторический цикл и свою деятельность». ЕТА объявила о роспуске своих структур и прекращении политической активности.

В сообщении ЕТА признает вину за то, что в результате ее деятельности пострадали люди. Организация также обвинила испанское и французское правительства в «эскалации конфликта и увеличении страдания» населения «Страны басков» — региона на севере Испании и юго-западе Франции