Баскские сепаратисты объявили о самороспуске 

Организация Баскская сепаратистская группировка («Страна басков и свобода», ЕТА) объявила о самороспуске. В распространенном через СМИ заявлении говорится, что организация приняла решение «прекратить свой исторический цикл и свою деятельность». ЕТА объявила о роспуске своих структур и прекращении политической активности.
В сообщении ЕТА признает вину за то, что в результате ее деятельности пострадали люди. Организация также обвинила испанское и французское правительства в «эскалации конфликта и увеличении страдания» населения «Страны басков» — региона на севере Испании и юго-западе Франции.
В 2017 году ЕТА начала переговоры о разоружении с международными посредниками. Организация появилась в июле 1959 года. В результате действий организации погибли более 850 человек. Евросоюз и США признали ее террористической.
Как ранее писал «ФедералПресс», президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США, Франция и Великобритания должны остаться в Сирии после разгрома террористов.