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Сионисты не хотят союза России и Ирана
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Сионисты не хотят союза России и Ирана 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
ИА «ИРНА»: Десятый канал Израиля (израильский коммерческий телеканал, также известный как Ираиль-10) в минувшую среду в вечернем эфире сообщил, что официальный Тель-Авив за прошедшие недели «неоднократно» вступал в контакты с российской стороной и требовал от России, чтобы она предприняла усилия, направленные на «удаление» из Сирии иранских военных советников и специалистов, особенно из южных районов страны, прилегающих к сирийско-израильской границе. Однако Москва, дескать, никак не реагировала на многочисленные подобные просьбы из Тель-Авива.
ИА «ИРНА», ссылаясь на сообщение израильского телеканала, рассказало о том, что протесты израильской стороны (относительно присутствия в Сирии иранских «военспецов» и экспертов) передавались по самым разным каналам — и через посольство Израиля в Москве, и через контакты высокопоставленных официальных лиц, а также сотрудников военных ведомств обоих государств.
«Официальные лица Израиля — также говорится в сообщении израильского телеканала — утверждают, что, несмотря на заявления и протесты по данному поводу Тель-Авива, Москва не предпринимает никаких мер для содействия по данному вопросу израильской стороне».
«Десятый телеканал» также добавил, что заявления официального Тель-Авива говорят о растущей озабоченности Израиля относительно присутствия в Сирии иранских военных советников, а также о том, что взаимодействие и «понимание» между сторонами (Москвой и Тель-Авивом) относительно Сирии становится все более и более затрудненным.
Напомним, что в прошлом году США, Россия, а также Иордания достигли договоренностей по созданию на юго-западе Сирии так называемых зон безопасности. Похоже, что Тель-Авив, высказывая претензии Москве относительно присутствия на территории Сирии представителей «враждебных Израилю» стран, имеет в виду именно эти договоренности. А американские официальные лица, тогда же, по достижении этих договоренностей, утверждали, что, по данным соглашениям, именно Москва обязана добиваться «удаления» всех сил, так или иначе связанных с Ираном, как от сирийско-иорданской границы, так и от Голанских высот — территории «особого беспокойства» Израиля.
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