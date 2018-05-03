Сионисты не хотят союза России и Ирана

ИА «ИРНА»: Десятый канал Израиля (израильский коммерческий телеканал, также известный как Ираиль-10) в минувшую среду в вечернем эфире сообщил, что официальный Тель-Авив за прошедшие недели «неоднократно» вступал в контакты с российской стороной и требовал от России , чтобы она предприняла усилия, направленные на «удаление» из Сирии иранских военных советников и специалистов, особенно из южных районов страны, прилегающих к сирийско-израильской границе. Однако Москва , дескать, никак не реагировала на многочисленные подобные просьбы из Тель-Авива.

ИА «ИРНА», ссылаясь на сообщение израильского телеканала, рассказало о том, что протесты израильской стороны (относительно присутствия в Сирии иранских «военспецов» и экспертов) передавались по самым разным каналам — и через посольство Израиля в Москве, и через контакты высокопоставленных официальных лиц, а также сотрудников военных ведомств обоих государств.

«Официальные лица Израиля — также говорится в сообщении израильского телеканала — утверждают, что, несмотря на заявления и протесты по данному поводу Тель-Авива, Москва не предпринимает никаких мер для содействия по данному вопросу израильской стороне».

«Десятый телеканал» также добавил, что заявления официального Тель-Авива говорят о растущей озабоченности Израиля относительно присутствия в Сирии иранских военных советников, а также о том, что взаимодействие и «понимание» между сторонами (Москвой и Тель-Авивом) относительно Сирии становится все более и более затрудненным.