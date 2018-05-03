США передали Саудовской Аравии узника Гуантанамо 

Министерство обороны США передало властям Саудовской Аравии заключенного из тюрьмы в Гуантанамо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
Королевству для отбывания дальнейшего наказания передан Ахмед Мохаммед Ахмед Хаза ад-Дарби. Мужчина еще четыре года назад признал свою вину (в чем именно, не уточняется) и был приговорен к 13 годам заключения.
По данным СМИ, ад-Дарби признался в причастности к нападению на французский танкер. В обмен на показания ему разрешили стать участником программы «реабилитации» бывших боевиков в Саудовской Аравии.
Сейчас в Гуантанамо находятся 40 узников. В последний раз заключенный из этой тюрьмы был передан другой стране 19 января 2017 года, в последний день президентских полномочий Барака Обамы.