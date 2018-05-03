Ещё
США передали Саудовской Аравии узника Гуантанамо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США передали Саудовской Аравии узника Гуантанамо 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Министерство обороны США передало властям Саудовской Аравии заключенного из тюрьмы в Гуантанамо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
Королевству для отбывания дальнейшего наказания передан Ахмед Мохаммед Ахмед Хаза ад-Дарби. Мужчина еще четыре года назад признал свою вину (в чем именно, не уточняется) и был приговорен к 13 годам заключения.
По данным СМИ, ад-Дарби признался в причастности к нападению на французский танкер. В обмен на показания ему разрешили стать участником программы «реабилитации» бывших боевиков в Саудовской Аравии.
Сейчас в Гуантанамо находятся 40 узников. В последний раз заключенный из этой тюрьмы был передан другой стране 19 января 2017 года, в последний день президентских полномочий Барака Обамы.
Российская Газета: последние новости
В Ираке вынесен приговор 19 россиянкам за принадлежность к "ИГ" МИД РФ: Власти Сирии готовы к диалогу, несмотря на удары Запада Путин сообщил о позиции РФ по сделке с Ираном в беседе с Нетаньяху
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США323
Мацейчука наказали262
Командир российского самолета умер по пути в Египет56
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»475
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста439
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение