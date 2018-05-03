США передали Саудовской Аравии узника Гуантанамо

Королевству для отбывания дальнейшего наказания передан Ахмед Мохаммед Ахмед Хаза ад-Дарби. Мужчина еще четыре года назад признал свою вину (в чем именно, не уточняется) и был приговорен к 13 годам заключения.

По данным СМИ, ад-Дарби признался в причастности к нападению на французский танкер. В обмен на показания ему разрешили стать участником программы «реабилитации» бывших боевиков в Саудовской Аравии.