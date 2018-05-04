В ООН воздержались от оценок действий австрийских миротворцев на Голанах

ООН, 4 мая. / ТАСС /. Секретариат ООН воздержался в пятницу от оценок действий австрийских миротворцев, допустивших в 2012 году расстрел сирийских военнослужащих на Голанских высотах. Как заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак , в настоящий момент компетентные органы в Австрии изучают этот инцидент, и организация будет сотрудничать со следствием.

"Мы в курсе, что Австрия изучает это, и мы предоставим им всевозможную помощь в проведении расследования", — сказал он, комментируя действия миротворцев из европейской страны. Хак не согласился с утверждением, что ООН не волнует происходящее в буферной зоне на Голанах, где окопались боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ ) и других бандформирований. «Нет ничего, что было бы настолько далеко от истины. Мы обеспокоены деятельностью всех вооруженных групп в Сирии », — подчеркнул представитель ООН.

27 апреля шеф-редактор журнала Falter Флориан Кленк сообщил, что австрийские военнослужащие из состава Сил ООН по наблюдению за разъединением на сирийско-израильской границе в сентябре 2012 года допустили расстрел отряда сирийских военнослужащих. В распоряжении издания оказалась видеозапись австрийских миротворцев, на которой они издалека наблюдали, как вооруженные боевики устраивали засаду на Голанских высотах. Спустя час к австрийскому блокпосту подъехала машина с девятью сирийскими солдатами, которых австрийцы не предупредили о западне, устроенной бандитами, военные продолжили движение по горному серпантину вверх, после этого их расстреляли боевики.