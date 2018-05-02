Миротворцы ООН умышленно отправили сирийских военных в смертельную засаду: видео

Австрийская пресса рассказала о преступлении, совершенном миротворцами ООН Сирии . Блокпост «голубых беретов» сознательно отправил группу сирийских военных в засаду боевиков, спровоцировав кровопролитную резню.

Пресса Австрии обнародовала сведения о военном преступлении, совершенном миротворцами Организации объединенных наций в Сирии неподалеку от Голанских высот. Об этом сообщает издание Falter.

Материал получил заголовок «Резня на Голанских высотах». Преступление произошло в 2012 году, однако свидетельства и видеозапись, сделанная самими миротворцами, появились позже.

Блокпост австрийских миротворцев ООН располагался неподалеку от границы с Израилем . В какой-то момент к нему подъехал автомобиль с сирийскими военными, в нем находились 9 человек. Сирийцы спокойно побеседовали с миротворцами на английском языке, обсудили обстановку, попрощались и продолжили путь.

Однако дальше их ждала засада контрабандистов-боевиков, о чем миротворцы ООН прекрасно знали, но умышленно не предупредили о ней сирийских военных, утверждается в материале. В результате боевики атаковали автомобиль. Внезапная атака превратилась в кровопролитную резню. Понесли ли фигурировавшие в деле миротворцы какую-либо ответственность за случившееся, неизвестно.