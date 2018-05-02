Британия признала гибель мирного жителя в результате авиаудара по Сирии

Руководитель министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон признал, что в ходе авиаудара по сирийскому городу Дума , в котором принимали участие британские ВВС, погиб один мирный житель. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сожалеем, что авиаудар 26 марта 2018 года, нацеленный на бойцов ИГ*, закончился непреднамеренной гибелью мирного жителя. В ходе атаки против трех бойцов ИГ* гражданин на мотоцикле в последний момент пересек территорию удара, выяснилось, что один мирный житель был непреднамеренно убит

— Гэвин Уильямсон.

Глава минобороны заверил, что власти Британии делают все необходимое, чтобы «минимизировать риск для гражданского населения».

*ИГ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России