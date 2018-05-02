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Британия признала гибель мирного жителя в результате авиаудара по Сирии
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Британия признала гибель мирного жителя в результате авиаудара по Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководитель министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон признал, что в ходе авиаудара по сирийскому городу Дума, в котором принимали участие британские ВВС, погиб один мирный житель. Об этом сообщило РИА ФАН.
Сожалеем, что авиаудар 26 марта 2018 года, нацеленный на бойцов ИГ*, закончился непреднамеренной гибелью мирного жителя. В ходе атаки против трех бойцов ИГ* гражданин на мотоцикле в последний момент пересек территорию удара, выяснилось, что один мирный житель был непреднамеренно убит
— Гэвин Уильямсон.
Глава минобороны заверил, что власти Британии делают все необходимое, чтобы «минимизировать риск для гражданского населения».
*ИГ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России
Во вторник, 1 мая, коалиция во главе с США нанесла удар по Хасаке. По данным SANA, в результате погибли 25 мирных жителей, десятки ранены.
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