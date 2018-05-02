Меркель: Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану 

Израиль должен как можно скорее предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) свои данные о том, что Иран якобы осуществляет ядерные разработки в обход международного контроля. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, передает ТАСС.
«Мы считаем важным, чтобы информация, которая звучит из Израиля, как можно быстрее была передана МАГАТЭ, чтобы там можно было ее проверить», — подчеркнула Меркель.
Канцлер утверждала, что «с Ираном существует ряд проблем», учитывая его «политическое влияние в Сирии», а также программу по развитию баллистических ракет. «Об этом нужно дополнительно говорить», — сказала Меркель. Она указала на важность сохранения единой позиции ЕС по атомной программе Ирана.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он также представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых «100 тысяч файлов, доказывающих, что они (иранцы) лгут» по поводу ядерной программы военного назначения. По словам Нетаньяху, речь идет о «55 тысячах страниц и 55 тысячах файлов на 183 дисках».