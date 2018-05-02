Меркель: Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану

«Мы считаем важным, чтобы информация, которая звучит из Израиля, как можно быстрее была передана МАГАТЭ, чтобы там можно было ее проверить», — подчеркнула Меркель.

Канцлер утверждала, что «с Ираном существует ряд проблем», учитывая его «политическое влияние в Сирии », а также программу по развитию баллистических ракет. «Об этом нужно дополнительно говорить», — сказала Меркель. Она указала на важность сохранения единой позиции ЕС по атомной программе Ирана.