Почему у побед России над турками были такие незначительные результаты

В конце XVII века Россия перешла в наступление на владения Османской империи в Европе и на Кавказе. Меньше чем за полтора столетия Россия шаг за шагом присоединила к себе Северное Причерноморье, Крым Молдавию , Кубань, Абхазию , Западную Грузию, часть Армении . Все эти земли находились прежде под властью Турции или её вассалов.

Анапу, Однако при изучении истории этих войн неизбежно возникает много вопросов. Почему русским войскам пришлось по несколько раз брать Азов , Очаков, Измаил Карс , прежде чем они окончательно вошли в состав России? Дважды в XIX веке русская армия переходила Балканы, причём один раз дошла даже до ворот Стамбула . Какую выгоду из этого она извлекла? Русский флот разгромил турков на рейде Синопа. Во время Первой мировой войны русская армия захватила (причём опять-таки во второй раз) Эрзурум в глубине Турции. Но почему эти победы никак не отразились на геополитическом положении России? [С-BLOCK]

Сделаем для большей наглядности, краткий обзор войн и приобретений. В 1696 году, во время второго похода на нижний Дон (первый, в 1695 г., был неудачным), армия Петра I покорила Азов, принадлежавший Крымскому ханству. В 1711 году Пётр I предпринял далёкий поход против Турции, но на территории нынешней Румынии его армия была окружена и капитулировала. По условиям мира Петру пришлось вернуть Азов. То было единственное поражение, понесённое Россией в войнах с Турцией, когда обе державы сражались один на один. В ходе войны 1735-1739 гг. русская армия снова взяла Азов и, после долгой осады, стоившей огромных жертв, Очаков. Однако территориальные завоевания ограничились одним лишь устьем Дона с Азовом, причём Россия обязалась срыть там укрепления. В войну 1768-1774 гг. русская армия громила турок в Молдавии, Румынии и впервые в своей истории форсировала Дунай. Итоги? Узкий выход к Чёрному морю между устьями Днепра и Южного Буга.

В войну 1787-1791 гг. русские войска повторно взяли Очаков, который наконец-то был присоединён к России. Взяли также Анапу. Турция признала суверенитет России над Крымом, протекторат над Грузией и уступила полосу черноморского побережья между устьями Буга и Днестра. В ходе этой войны войска Александра Суворова геройски завоевали Измаил. Однако… по Ясскому договору и Измаил, и Анапа были возвращены туркам. [С-BLOCK]

Одной из причин ничтожных результатов русских побед над Турцией в XVIII веке было то, что Россия вела эти войны в коалиции с Австрией . Вот уж, как говорится, избавь нас, боже, от таких друзей, а от врагов мы избавимся сами! Как только Россия начинала побеждать, Австрия, опасаясь её чрезмерного усиления, заключала с Турцией сепаратный мир.

Второй причиной была неадекватность российских дипломатов, которые вели мирные переговоры. Турция очень цеплялась за свои придунайские владения и как бы в качестве компенсации отказывалась от своих владений на Кавказе. Их величиной соблазнились российские правящие круги, совершенно не думавшие о трудностях их реального присоединения. Так, по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года Россия получила Кабарду. Но её ещё надо было покорить! «Суверенные права» Турции на Кавказе были полной фикцией. Забирая у Турции земли на Кавказе, которыми Турция никогда в реальности не владела, Россия не приобретала ничего, кроме проблем. [С-BLOCK]

По итогам войны 1806-1812 гг. к России переходили Бессарабия, Абхазия и Мегрелия. Боевые действия в этот период велись в основном на территории нынешней Румынии и в северной части Болгарии . Кроме того, русский десант снова занял Анапу, однако по Бухарестскому мирному договору её опять вернули туркам. Незначительность приобретений в ходе этой войны можно извинить тем, что мир заключался в спешке — армия была нужна России для отражения готовившегося вторжения Наполеона.

В 1828-1829 гг. русские войска нанесли ряд сокрушительных поражений туркам на территории Болгарии, взяли Варну, прошли Балканы. Итог? Независимость Греции … Россия получила наконец Анапу, покоренную в третий раз, и полосу Черноморского побережья от Анапы до Адлера. Кроме того, Турция отказалась от «власти» над черкесами. Это послужило началом длительной Кавказской войны, закончившейся покорением Черкесии только в 1864 году. [С-BLOCK]

В этот период император Николай I опасался распада Османской империи. Когда в 1833 году войска египетского паши Мухаммада-Али шли на Стамбул, русский царь пригрозил ему войной и тем самым спас столицу Турции. Однако к концу правления у Николая I созрели планы раздела Османской империи с Англией . Но последняя поддержала Францию и Турцию, и как только Россия в 1853 году начала войну с Турцией, против нашего государства образовалась мощная коалиция. Россия потерпела поражение в Крымской (или Восточной) войне, хотя на её Кавказском театре русская армия взяла крепость Карс.

В войну 1877-1878 гг., по результатам которой получила независимость Болгария, русские войска подошли к воротам Константинополя, где и были подписаны предварительные условия мира. Войск для защиты столицы у турок уже не оставалось, русская армия могла спокойно туда войти, но… Российское правительство испугалось угроз Англии и Австрии и согласилось на созыв общеевропейского конгресса в Берлине, который пересмотрел условия предварительного Сан-Стефанского мира. Правда, они коснулись в основном границ Болгарии, которая уменьшалась втрое. На Кавказе Россия присоединила Аджарию и Карс. [С-BLOCK]

В Первую мировую войну русские войска нанесли в Закавказье в 1914-1916 гг. ряд поражений туркам, заняли всю Западную Армению, часть черноморского побережья с Трапезундом, проникли в долину Евфрата. Согласно секретному соглашению с Англией и Францией, подписанному в 1916 году, Россия после окончательной победы над Германией и её союзниками могла претендовать на сам Константинополь с проливами Босфор и Дарданеллы. Но этого не случилось по причине «революционного выхода России из войны».

Незначительность итоговых приобретений России после каждой успешной войны с Турцией по сравнению с масштабом военных побед свидетельствует, скорее всего, о том, что у России никогда не было определённой политической цели в отношении Турции. То что в ретроспективе выглядит как экспансия России за счёт турецких владений, было всего лишь присоединением тех земель, которые дряхлеющая Османская империя теряла закономерно, оставляла сама. Если бы Россия ставила себе конкретной целью раздел Турции, то итоги побед оформились бы по-другому.