Израиль провоцирует Иран

Последние провокации Тель-Авива в Сирии и его недавние атаки на сирийские военные базы свидетельствуют о том, что в целях противостояния региональному влиянию Тегерана сионистский режим провоцирует его применить ответные меры. На Израиле лежит главная ответственность за разжигание войны в регионе и он же подстрекает Саудовскую Аравию враждовать с Ираном . Израиль поощряет амбиции саудитов, убеждая их в том, что в случае ослабления Ирана, Эр-Рияд получит абсолютную власть в регионе. Таким образом, сионистско-израильское лобби разжигает войну на Ближнем Востоке.

Проводя эту политику, Тель-Авив плетет массу интриг. Так, при помощи Саудовской Аравии он сформировал ИГИЛ , но добился совершенно противоположного результата. ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России , — ред.) полностью дискредитировало Саудовскую Аравию, так что та была вынуждена капитулировать. Сначала Израиль вознамерился поддержать Курдскую автономию и тем самым покончить с влиянием Ирана среди курдов, но региональные государства пресекли попытки этого заговора. Тогда Израиль при помощи Саудовской Аравии попытался сфабриковать обвинения против Ирана в связи с отставкой ливанского премьер-министра Саада Харири, чтобы добиться ареста его сторонников вместе с Хезболлой и за счет втягивания этой партии во внутренний конфликт положить конец иранскому влиянию в Ливане . Однако и этот заговор удалось раскрыть благодаря вмешательству генсека Хезболлы Хасана Насраллы и президента Ливана.

Вслед за этим израильтяне решили атаковать позиции Хезболлы в Сирии, но при этом лишились одного своего самолета. Тогда под предлогом его уничтожения они предприняли попытку сколотить коалицию против Хезболлы и Ирана, но и тогда ничего не добились. В настоящее время сионисты стараются наносить удары по тем районам Сирии, где, как они считают, находятся иранские базы. Так, они нанесли ракетный удар по аэродрому Тифор и заявили, что в результате атаки были убиты несколько высокопоставленных иранских военных, чтобы тем самым заставить Иран вступить в открытое противостояние и мобилизовать против него западные государства для ведения военных действий в Сирии. Тель-Авив стремится втянуть в войну Иран, чтобы обеспечить себе протекцию со стороны США , но в конечном счете условия сложились не в пользу Израиля. Дело в том, что благодаря победе над ИГИЛ Иран добился преимущества в регионе и пользуется прерогативой при ведении дипломатических переговоров. В любом случае, нынешняя обстановка на Ближнем Востоке не сулит Израилю ничего хорошего. К тому же, Соединенные Штаты не желают вступать в войну.

США стремятся извлечь для себя максимальную выгоду из регионального кризиса и даже объявили Саудовской Аравии, что если та желает остаться в Сирии, то должна сама обеспечить связанные с этим расходы. Одним словом, Тель-Авив заранее просчитал все свои действия и старается использовать в свою пользу ту ситуацию, которая сложилась в регионе. США также ищут свою выгоду в остром политическом соперничестве. Если Соединенные Штаты начнут военные действия, это положит начало открытому противостоянию с Россией. В связи с этим американцы предпочитают действовать весьма осторожно, но израильтяне ищут подходящий повод, чтобы все-таки втянуть их в войну.