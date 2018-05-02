Стало известно о секретных миссиях российских контрактников в Сирии

Полеты гражданской авиации с российских баз в Дамаске , корабли, входящие в Босфор, полные оружия и военной техники, возможно, перевозящие новый противоракетный комплекс. Сирия продолжает получать помощь от России , а русские не отступают. Не только по официальным каналам армии: на территорию Сирии прибывают самолеты с контрактниками.

Смерть «гражданских» из России в Сирии после бомбардировки Америкой базы Дейр-Эз-Зор подтвердила то, что многие уже знали и о чем говорили. В Сирии тысячи российских наемников (многие из них принадлежат к группе «Вагнер») сражаются бок о бок с армией Башара Асада . Значительное их большинство состоит из бывших военных. Остальные — люди, ищущие больших денег и другой жизни, отличной от монотонности российских окраин.

Журналисты агентства «Рейтер» (Reuters) уже делали ранее в апреле репортаж из аэропорта Ростова-на-Дону. Фотографии высаживавшихся из самолетов загорелых мужчин в камуфляже с огромными рюкзаками за спиной были самым достоверным доказательством этих перебросок контрактников. Солнце пустыни изменило их лица, но эти — почти тайные, не оставляющие следов — перелеты из Сирии в Ростов не давали повода для сомнений.

Кремль никогда не отрицал, что пользуется наемниками на сирийской территории. Он всегда давал уклончивые ответы, но практически признал существование контингента контрактников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 14 февраля подчеркнул, что в Сирии могут быть «российские бойцы», не относящиеся к «регулярным вооруженным силам». Однако очевидно, что Москва прекрасно знает о присутствии этих тысяч наемников, ведь они являются основой ее стратегии в Сирии. Особенно в зонах деэскалации, где они играют роль занявших территорию российских военных.

25 апреля агентство «Рейтер» опубликовало новый эксклюзивный репортаж, на этот раз с базы Молькино, также расположенной на юге России, в котором сообщаются новые подробности о присутствии этих российских граждан в Сирии. Выяснилось, что наемников перевозит из Дамаска на базу в Молькино частная авиакомпания «Чем Уингз» (Cham Wings), после чего те летят в Ростов-на-Дону, то есть на базу, указывавшуюся в предыдущем репортаже.

Само собой, существуют рейсы и в обратном направлении: из Молькина в Дамаск. А оттуда — по всей территории Сирии, где необходим новый контингент хорошо обученных мужчин, имеющих непосредственный канал коммуникации с российскими вооруженными силами и с сирийской армией. Многие из них сражались на украинском фронте на стороне пророссийских сепаратистов.

Эти репортажи появились в очень своеобразный момент войны в Сирии. Нападение Запада на сирийские базы, считающиеся частью химического арсенала Асада, не спровоцировало начала мировой войны вопреки распространенному мнению. Однако оно повысило напряжение между силами, участвующими в конфликте. Россия угрожала направить новые комплексы S-300 в Сирию, чтобы защитить сирийское воздушное пространство. Некоторые считают, что этой поставки не будет, а будет отправлена другая система, но вместе с российскими специалистами, которые разъяснят ее эксплуатацию. Тем временем, Израиль угрожал уничтожить ее еще до активации, что вызвало гнев Москвы.

Однако Россия, как представляется, не хочет прекращать оказывать поддержку Сирии. Напротив, постоянные угрозы и авиаудары по Дамаску и Хомсу после предполагаемой химической атаки в Думе едва ли не придали Москве ускорение. Путин хочет, чтобы война закончилась. Но ему нужна уверенность — гарантии относительно Асада и своих территорий. Пока этой убежденности не будет, Москва продолжит сражаться.

И будет сражаться в том числе и с помощью своих контрактников, ставших несущей опорой российской стратегии и единственным средством, позволяющим избежать активного участия регулярных вооруженных сил.