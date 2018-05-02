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Отряды курдов возобновили операции против террористов на восточном берегу Евфрата
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Отряды курдов возобновили операции против террористов на восточном берегу Евфрата 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 мая. Бойцы курдских формирований, составляющих костяк коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), объявили о возобновлении вооруженных операций против террористов на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как сообщил в среду агентству Firat член руководства СДС Хашем Мухаммед, который командует операцией «Буря Эль-Джазиры (по названию региона на северо-востоке Сирии — прим. ТАСС)», свои военные действия курды «будут координировать с иракскими войсками и международной коалицией во главе с США».
По его словам, курдские бойцы вынуждены были прервать свое участие в войне против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из-за вторжения 20 января турецких войск в регион Африн к западу от Алеппо. «Этим воспользовались банды ИГ, которые значительно активизировались на сирийско-иракской границе и создали там новые форпосты», — подчеркнул он.
Ранее агентство Firat распространило заявление арабо-курдской коалиции, в котором говорилось, что «силы СДС очистят регион Эль-Джазира от банд ИГ с целью создания демократической Сирии». Агентство привело также заявление представителя штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), приветствовавшего возвращение курдских бойцов в долину реки Евфрат для продолжения борьбы с ИГ.
29 апреля новостной портал Syria Al An сообщил, что бойцы сирийской армии и ополченцы, размещенные в Дейр-эз-Зоре, заняли селения Джнейна, Джия, Шамрат-эль-Хусан и Ховейка-эль-Маишия на восточном берегу Евфрата. Правительственные войска выбили оттуда отряды СДС.
После освобождения большей части провинции Дейр-эз-Зор от банд ИГ в ноябре 2017 года в руках СДС оказалось несколько крупных нефтяных месторождений на востоке Евфрата, которые были захвачены террористами в 2014 году. Сирийское правительство неоднократно предупреждало, что намерено вернуть эти нефтяные объекты под свой контроль.
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