Открытие Трансанатолийского газопровода состоится 19 июня 

БАКУ, 2 мая. /ТАСС/. Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (ТАНАП), одного из основных сегментов «Южного газового коридора» (ЮГК) для транспортировки азербайджанского газа в Европу, состоится 19 июня в Турции. Об этом сообщила в среду турецкая газета Hurriyet со ссылкой на главу департамента инвестиций государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Вагифа Алиева.
"В ходе встречи на прошлой неделе (25 апреля — прим. ТАСС) президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было принято решение о проведении церемонии открытия трубопровода 19 июня", — сказал Алиев.
Он подчеркнул, что проект «Южный газовый коридор» реализуется в соответствии с графиком. «Очень сложно реализовать такие проекты без государственной поддержки. ТАНАП рассматривался как стратегический проект и полностью поддерживался государствами-участниками», — отметил представитель ГНКАР.
По его словам, по ТАНАП будет экспортироваться 16 млрд кубометров газа в год с месторождения «Шахдениз» на шельфе Каспия, в том числе 6 млрд в Турцию, а 10 млрд — в Европу. «Эти объемы могут вырасти до 31 млрд кубометров только за счет строительства дополнительных станций», — сказал Алиев. Он не исключил, что в будущем объемы поставок азербайджанского газа в Турцию можно удвоить, доведя их до 12 млрд кубометров в год.
Трубопровод ТАНАП протянется от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, где с перспективе соединится с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), который также является одним из сегментов «Южного газового коридора». Начало поставок газа в Европу по этому коридору, берущему начало в Азербайджане и проходящему по территории Грузии, Турции, Греции, Албании и Италии, намечено на 2020 год. Стоимость ЮГК превышает $40 млрд