Открытие Трансанатолийского газопровода состоится 19 июня

БАКУ , 2 мая. / ТАСС /. Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (ТАНАП), одного из основных сегментов «Южного газового коридора» (ЮГК) для транспортировки азербайджанского газа в Европу, состоится 19 июня в Турции . Об этом сообщила в среду турецкая газета Hurriyet со ссылкой на главу департамента инвестиций государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Вагифа Алиева.

Он подчеркнул, что проект «Южный газовый коридор» реализуется в соответствии с графиком. «Очень сложно реализовать такие проекты без государственной поддержки. ТАНАП рассматривался как стратегический проект и полностью поддерживался государствами-участниками», — отметил представитель ГНКАР.

По его словам, по ТАНАП будет экспортироваться 16 млрд кубометров газа в год с месторождения «Шахдениз» на шельфе Каспия, в том числе 6 млрд в Турцию, а 10 млрд — в Европу. «Эти объемы могут вырасти до 31 млрд кубометров только за счет строительства дополнительных станций», — сказал Алиев. Он не исключил, что в будущем объемы поставок азербайджанского газа в Турцию можно удвоить, доведя их до 12 млрд кубометров в год.