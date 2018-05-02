Ещё
Срочно: Иран опроверг обвинения Марокко в связях с сепаратистами, действующими в Западной Сахаре
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Срочно: Иран опроверг обвинения Марокко в связях с сепаратистами, действующими в Западной Сахаре
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Тегеран
, 2 мая /
Синьхуа
/ — Министерство иностранных дел
Ирана
в среду категорически опровергло обвинения со стороны
Марокко
в том,
что Тегеран поддерживает сепаратистское движение Фронт ПОЛИСАРИО,
действующее в Западной Сахаре. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Верховный руководитель Ирана призвал мусульман противостоять американскому "запугиванию"
6 человек погибли в Дамаске в результате минометной атаки "Исламского государства"
Китай призывает стороны усилить диалог для реагирования на ситуацию, стоящую перед СВПД по иранской ядерной проблеме
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии
235
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
117
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
289
Грузия определилась с российской политикой
40
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
120
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире
Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия
Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире
Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска
Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире
Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия
В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода
Катастрофы
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение