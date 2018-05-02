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Срочно: Иран опроверг обвинения Марокко в связях с сепаратистами, действующими в  Западной Сахаре
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Срочно: Иран опроверг обвинения Марокко в связях с сепаратистами, действующими в  Западной Сахаре 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 2 мая /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел Ирана в  среду категорически опровергло обвинения со стороны Марокко в том,
что Тегеран поддерживает сепаратистское движение Фронт ПОЛИСАРИО,
действующее в Западной Сахаре. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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