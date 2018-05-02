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В МККК пока не видят риска «балканизации» Сирии
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В МККК пока не видят риска «балканизации» Сирии 

РИА Новости 44 минуты назад
ЖЕНЕВА, 2 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Еще рано говорить о возможной «балканизации» Сирии, переселения людей пока не носят систематический характер, заявил на брифинге президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.
"Сейчас пока рано думать о том, что мы столкнулись с «балканизацией» Сирии. Мы не видим, что это (переселение людей — ред.) происходит систематически. Мы слышим озабоченности об этих переселениях. Мы спрашиваем себя, насколько они добровольные. Смесь добровольного и принудительного характера таких переселений видна всем, кто их наблюдает. Вопрос в том, есть ли у людей другой выбор", — сказал он.
Маурер подчеркнул, что МККК всегда указывает на необходимость добровольного характера переселений и шанс для людей вернуться обратно в свои дома при возможности. По его мнению, переселения пока не указывают на четкую схему разделения страны.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предупреждал об опасности фрагментации (или «балканизации») Сирии и возможном разделе страны, военный конфликт в которой длится с 2011 года, на зоны влияния крупных международных игроков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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