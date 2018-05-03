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Сирия: курды жестоко подавили протест мирных жителей в Ракке
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Сирия: курды жестоко подавили протест мирных жителей в Ракке 

Федеральное агентство новостей 47 минут назад
Дамаск, 3 мая. Курдские вооруженные формирования из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) жестко подавили акции протеста в Ракке. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на местные источники.
Мирные жители Ракки выступают против оккупации региона курдскими вооруженными формированиями, а также против военного присутствия американских военных. Минувшим утром несколько десятков мирных жителей устроили митинг в центре Ракки, однако вооруженные формирования курдов жестоко подавили акцию протеста, а также задержали семерых участников митинга.
Стоит отметить, что мирные жители Сирии уже давно воспринимают боевиков из вооруженных курдских отрядов как очередных террористов, глядя на зверства курдов на контролируемых ими территориях. При этом курды отказываются вести переговоры с Дамаском по вопросу гуманитарных акций, которые направлены на спасение женщин и детей. Кроме того, поступают сведения о крайне жестком обращении курдов по отношению к арабскому населению. По данным источников, в некоторых районах Сирии арабское население подвергается преследованию, насильственному выселению и физическому уничтожению со стороны курдов.
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