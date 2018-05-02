Российский Су-27 «перехватил» американского разведчика в небе над Балтикой

В небе над Балтикой российский истребитель Су-27 опасно сблизился с американским патрульным самолетом Boeing P-8 Poseidon. Как сообщили военные источники, расстояние между самолетами составляло порядка 6 метров.