Армия Сирии разбила надвое котел ИГИЛ* под Дамаском

Тем временем саперы продолжают разминирование Восточной Гуты.

Битва за Дамаск продолжается в Сирии . В районе лагеря палестинских беженцев Ярмук к югу от сирийской столицы правительственные войска разбили котел террористов ИГИЛ* надвое.

Сейчас завершается разгром крупной группировки джихадистов по частям, ранее были опубликованы кадры, снятые с коптера, на которых видно последствия удара по боевикам. После окончания операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований.

Тем временем в Восточной Гуте все спокойно, а ведь это совсем рядом с местом, где идут бои, но кого этим в Сирии уже удивишь. Жители Восточной Гуты возвращаются в свои дома.

Сейчас, чтобы обеспечить безопасность мирных сирийцев в городе Дума работаю саперы. После изгнания боевиков вся Восточная Гута живет в буквальном смысле на пороховой бочке, а военный инженер в освобожденных районах — самая важная профессия.

Саперы находят мины, снаряды, гранатометы, при этом многие производства США Израиля , стран НАТО . Специалисты работают группами — один офицер и десять солдат. Они прочесывают город квартал за кварталом, иногда в подвалах находят даже целые фабрики по производству снарядов.

Находки из схрона боевиков привозят на окраину, складывают в яму и подрывают тротиловыми шашками.

«Нам сильно помогают местные жители. Сами зовут в подвалы, а там иногда целые заводы по производству мин. Но иностранных, с заводской маркировкой находим все же больше», — рассказал сапер Нуфаль Ашфур.

Некоторые склады с трофеями даже повидавшее многое сирийские военные изучают с интересом. Здесь прекрасно видны иностранные маркировки. Вот, например ТИЭНТИ — тринитротолуол, — так помечают снаряды, сделанные в США.

Всего за две недели удалось обнаружить и обезвредить более тысячи мин, полторы тонны взрывчатки и четыре тысячи самодельных устройств — за пять лет боевики научились делать кустарным способом почти любое оружие.

По самым оптимистичным прогнозам, только на разминирование одного города Дума уйдет три месяца, а всей Восточной Гуте еще только предстоит стать районом свободным от взрывов.