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Армия Сирии разбила надвое котел ИГИЛ* под Дамаском
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Армия Сирии разбила надвое котел ИГИЛ* под Дамаском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тем временем саперы продолжают разминирование Восточной Гуты.
Битва за Дамаск продолжается в Сирии. В районе лагеря палестинских беженцев Ярмук к югу от сирийской столицы правительственные войска разбили котел террористов ИГИЛ* надвое.
Сейчас завершается разгром крупной группировки джихадистов по частям, ранее были опубликованы кадры, снятые с коптера, на которых видно последствия удара по боевикам. После окончания операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований.
Тем временем в Восточной Гуте все спокойно, а ведь это совсем рядом с местом, где идут бои, но кого этим в Сирии уже удивишь. Жители Восточной Гуты возвращаются в свои дома.
Сейчас, чтобы обеспечить безопасность мирных сирийцев в городе Дума работаю саперы. После изгнания боевиков вся Восточная Гута живет в буквальном смысле на пороховой бочке, а военный инженер в освобожденных районах — самая важная профессия.
Саперы находят мины, снаряды, гранатометы, при этом многие производства США, Израиля, стран НАТО. Специалисты работают группами — один офицер и десять солдат. Они прочесывают город квартал за кварталом, иногда в подвалах находят даже целые фабрики по производству снарядов.
Находки из схрона боевиков привозят на окраину, складывают в яму и подрывают тротиловыми шашками.
«Нам сильно помогают местные жители. Сами зовут в подвалы, а там иногда целые заводы по производству мин. Но иностранных, с заводской маркировкой находим все же больше», — рассказал сапер Нуфаль Ашфур.
Некоторые склады с трофеями даже повидавшее многое сирийские военные изучают с интересом. Здесь прекрасно видны иностранные маркировки. Вот, например ТИЭНТИ — тринитротолуол, — так помечают снаряды, сделанные в США.
Всего за две недели удалось обнаружить и обезвредить более тысячи мин, полторы тонны взрывчатки и четыре тысячи самодельных устройств — за пять лет боевики научились делать кустарным способом почти любое оружие.
По самым оптимистичным прогнозам, только на разминирование одного города Дума уйдет три месяца, а всей Восточной Гуте еще только предстоит стать районом свободным от взрывов.
ИГИЛ* — запрещенная в РФ террористическая организация.
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