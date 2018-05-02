Премьер Японии пообещал активно содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке 

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Япония будет активно содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке и считает, что статус Иерусалима необходимо обсуждать путем переговоров с участием всех сторон. Об этом заявил во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшихся в Рамалле переговоров с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.
"Япония поддерживает принцип двухгосударственного решения [палестино-израильского конфликта] и намерена играть активную роль с целью установления мира на Ближнем Востоке", — приводит его слова телеканал NHK. Абэ также подчеркнул, что вопрос статуса Иерусалима должен «обсуждаться с участием всех заинтересованных сторон». Японский премьер указал на ключевую роль США при стабилизации ситуации в регионе и заявил, что любое предложение Вашингтона о переговорах должно быть воспринято положительно.
Вместе с тем, по словам Абэ, у Японии нет планов перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим по примеру США. Также японский премьер пообещал предоставить Палестине продовольственную помощь на сумму $10 млн Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.
Обстановка дополнительно осложнилась вслед за признанием 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.