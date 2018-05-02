Премьер Японии пообещал активно содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке 

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Детей осужденных в Ираке россиянок вывезут в РФ

Центр примирения: почти 63,3 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

Чижов: власти Сирии готовы к диалогу, несмотря на удары США и их союзников