В МИД заявили об отсутствии необходимости во встрече «шестерки» с Ираном после обвинений Израиля

Информация Израиля о том, что Иран может проводить секретные работы по изготовлению ядерного оружия должна быть изучена МАГАТЭ , заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов , отметив, что в настоящее время необходимость организации внеочередной встречи стран «шестерки» с Ираном по ядерной сделке отсутствует. «Во встрече комиссии по поводу якобы обнаружения документов, изобличающих Иран во лжи, не вижу необходимости. Нет предмета для разговора в рамках комиссии. Как минимум, эти документы МАГАТЭ должно изучить, а там будет видно», — заявил Ульянов « РИА Новостям». Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у его страны секретных документов о том, что Иран якобы продолжает работы над созданием ядерного оружия несмотря на то, что это запрещено условиями ядерной сделки, в рамках которой Иран отказался от разработки ядерного оружия в обмен на ослабление санкционного режима. Россия является одной из шести стран, которые подписались под ядерной сделкой с Ираном.