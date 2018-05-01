Постпред РФ: МАГАТЭ за время действия сделки по Ирану не выявило нарушений

"Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, фактически на постоянной основе. Половина всей их проверочной деятельности в рамках агентства падает на Иран. Никаких нарушений инспекторы за два с лишним года функционирования ядерной сделки не выявили", — заявил Ульянов.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».

Добычей израильских разведчиков стали, по словам Нетаньяху, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под склад на юге Тегерана . Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США , и американцы, по его словам, «могут поручиться за их подлинность».

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.

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