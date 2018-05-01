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Израиль заранее уведомил США о заявлении про ядерную программу Ирана
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Израиль заранее уведомил США о заявлении про ядерную программу Ирана 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Израиль уведомил США о готовящемся заявлении про иранскую ядерную программу заранее, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Я не знаю точную дату, когда президенту сообщили об этом, но Белый дом и президент были проинформированы до того, как были сделаны вчерашние заявления Израиля" — сказала она.
Ранее в телеинтервью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал архив из порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».
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