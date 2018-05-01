Проект «Амад»: сенсация от мальчика, кричащего «волки!»

Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил неизменную позицию Москвы по «ядерной сделке» с Ираном . Совместный план действий по иранской ядерной программе — подчеркнул российский президент — имеет ключевое значение для международной безопасности и должен соблюдаться неукоснительно. Беседа состоялась по инициативе Израиля после того, как Нетаньяху обвинил Тегеран в работе над атомной бомбой и показал два шкафа с доказательствами спецслужб. В Иране презентацию назвали «нелепым детским шоу». А в МАГАТЭ заявили, что за два года действия соглашения не выявили ни одного нарушения.

В том, что Иран нарушает Венское соглашение, подписанное ведущими державами, премьер-министр Израиля пытался убедить мировое сообщество с помощью серии фотографий и слайдов.

"Иран солгал по-крупному. После подписания ядерной сделки в 2015 году он умножил свои усилия по сокрытию своего ядерного досье. В 2017 году Иран перенес объекты ядерной программы в крайне засекреченные зоны Тегерана", — заявил Биньямин Нетаньяху.

Где-то в недрах заброшенных складов, что расположены в тегеранском районе Шаробад, иранские специалисты, по мнению Беньямина Нетаньяху, и прятали от международных инспекторов архив сверхсекретной ядерной программы «Амад» в металлических сейфах.

"Недавно — и это огромное достижение разведки — Израиль заполучил полтонны материала из этих убежищ, и вот что мы обнаружили: 55 тысяч страниц, еще 55 тысяч страниц и 183 компакт-диска. Все, что вы увидите, — это точная копия оригинальных иранских документов", — сказал Нетаньяху.

Оригиналы якобы тоже имеются. Но теперь они — в надежном месте. Впрочем, главный телезритель, на которого, похоже, и была рассчитана вся эта трансляция из Тель-Авива, верит и на слово.

Дональд Трамп. "Через семь лет закончится срок этой сделки, и Иран сможет продолжить создание ядерного оружия. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра", — отметил президент США

По данным агентства Reuters, Нетаньяху еще 5 марта во время приема в Белом доме уведомил президента США о секретной ядерной программе Тегерана. Примерно тогда же Трамп дал добро на то, что можно озвучивать, причем обязательно до 12 мая. К этому моменту американцы должны определится, признают ли они иранскую ядерную сделку или ее разрывают.

Вот реакция иранского МИД : «Президент Трамп использует старые заявления, с которыми МАГАТЭ уже разобралось, чтобы аннулировать сделку. Как удобно! Это скоординировано по времени с разведывательными откровениями от мальчика, который кричит „волки!“ всего за несколько дней до 12 мая. Но желание Трампа поскорее отпраздновать сорвало покровы».

Но скрываться никто и не думает. Из Тель-Авива американский госсекретарь Майк Помпео в рамках своего ближневосточного турне перелетает в Эр-Рияд , где находит не менее благодарных слушателей.

"Безопасность Саудовской Аравии — это приоритет для США. Мы продолжим тесную работу с нашими саудовскими партнерами, чтобы устранить угрозы безопасности. Иран — первый в списке. Он дестабилизирует регион, поддерживает террористов и военные формирования", — заявил госсекретарь США.

"Нам надо усилить контроль над иранскими ядерными объектами. Чтобы решить иранский вопрос, мы должны усилить санкции в ответ на экспорт баллистических ракет в нарушение международных резолюций, поддержку терроризма в регионе и вмешательство во внутренние дела региональных держав", — считает Адель аль-Джубейр , министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Причем тут, правда, Саудовская Аравия, которая сделку с Ираном не заключала и в отличие от МАГАТЭ ход ее исполнения не контролирует, не очень понятно.

Глава европейской дипломатии Федерика Могирини призывает ориентироваться на факты. «Ядерное соглашение основано не на доброй воле или доверии. Оно основывается на конкретных пунктах, проверочных механизмах и очень строгом мониторинге фактов. Иранское ядерное агентство выпустило десять отчетов, подтверждающих, что Иран полностью выполнил все требования. Любая страна, имеющая какую-либо информацию против этого, должна сообщить об этом установленным образом в уполномоченные органы», — подчеркнула она.

То есть никаких веских аргументов в пользу того, что Иран не выполняет взятые на себя обязательства, Могирини в презентации Нетаньяху не увидела.