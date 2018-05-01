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Госдеп США не будет передавать МАГАТЭ документы по иранскому атому
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Госдеп США не будет передавать МАГАТЭ документы по иранскому атому 

Говорит Москва 2 часа назад
В Вашингтоне пояснили, что эта информация принадлежит Израилю, поэтому Тель-Авив решит, разглашать её или нет, передаёт РИА Новости.
Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии программы и архива по атомному оружию, которое насчитывает как минимум 100 тысяч файлов. При этом в МАГАТЭ сообщили, что не фиксировали признаков разработки бомбы в Иране после 2009 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп высказывались за пересмотр соглашения по иранскому атому с целью его ужесточения.
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