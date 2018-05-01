Доклад: талибам удалось взять под свой контроль большее число районов в Афганистане

ВАШИНГТОН, 1 мая. / ТАСС /. Талибам Афганистане удалось за последние два года увеличить количество районов, находящихся под их контролем или влиянием. Это отмечается в обнародованном во вторник очередном докладе, который подготовил генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.

"По состоянию на 31 января 2018 года 59 из 407 районов в Афганистане находились под полным контролем или влиянием талибов, что составляет 14,5% от общего их количества. Это на три процентных пункта больше, чем на конец января 2016 года. Правительство контролирует 229 районов — 56,3%. В остальных 119 районах — 29,2% — ситуация остается неопределенной", — говорится в отчете.

Как указал Сопко, афганское правительство поставило перед собой цель добиться того, чтобы «к 2020 году 80% населения страны проживало на территории, которую бы оно контролировало». На конец января «почти 65% афганцев или 21,2 млн из 32,5 млн человек жили на такой территории», добавил он. «12% афганцев (3,9 млн) живут в районах, находящихся под контролем талибов, и еще 23% — 7,4 млн человек — в остальных районах», — заметил он.

Сопко также подчеркнул, что на 36 тыс. человек уменьшилась за последний год численность афганской армии и полиции — до 296 тыс. человек. «Талибы и боевики из других группировок по-прежнему оказывают давление на афганские силы, организуя скоординированные нападения на контрольно-пропускные пункты в ряде провинций. Это приводит к потерям среди афганских военнослужащих. Кроме того, боевики захватывают их оружие», — указывается в докладе.

По словам Сопко, в Афганистане сейчас дислоцированы 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают «примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств-партнеров».