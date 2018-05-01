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Срочно: Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном
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Срочно: Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рабат, 1 мая /Синьхуа/ — Министр иностранных дел и  международного сотрудничества Марокко Насер Бурита сегодня во  второй половине дня объявил о разрыве его страной дипломатических
отношений с Ираном. —0—
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