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Срочно: Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном
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Срочно: Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Рабат
, 1 мая /
Синьхуа
/ — Министр иностранных дел и международного сотрудничества
Марокко
Насер Бурита сегодня во второй половине дня объявил о разрыве его страной дипломатических
отношений с
Ираном
. —0—
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