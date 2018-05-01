Нетаньяху против Ирана: бомба под ядерную сделку 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран «лжет» о соблюдении условий ядерной сделки и тайно занимается производством ядерного оружия. Позицию Нетаньяху полностью поддерживают США, ЕС же намерен дождаться оценки МАГАТЭ. Чтобы привлечь на свою сторону Россию, Нетаньяху пообещал Владимиру Путину представить России разведданные Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу своей ядерной программы, передает Reuters.
«Иранские лидеры неоднократно отрицали наличие ядерного оружия. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам одно: Иран солгал», — заявил Нетаньяху.
По словам премьера, после заключения ядерной сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране. Нетаньяху подчеркнул, что Иран продолжает хранить и расширять знания в области ядерного оружия для будущего использования.
Слова Нетаньяху, сказанные меньше суток назад, уже вызвали широкий резонанс в мировом сообществе. Вскоре после заявления израильского премьера, ему позвонил президент России Владимир Путин.
«Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в сообщении об итогах разговора, опубликованном на сайте Кремля.
РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщает, что Нетаньяху предложил Владимиру Путину прислать рабочую группу для ознакомления с разведданными, которые связаны с иранской ядерной программой.
«В состоявшемся после этого телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними», — заявил источник, добавив, что пока нет ясности, произойдет ли ознакомление с данными в Израиле, или в России.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху и сравнил его с «детским нелепым шоу».
«То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы уже наблюдали все последние годы», — заявил Аракчи.
«Тот факт, что Нетаньяху потратил 10 дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий. — Газета.Ru), свидетельствует о том, что это театр … и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне», — сказал Аракчи.
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала при оценке заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о лжи Ирана о ядерной программе опираться на документы и дождаться мнения МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).
«Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра, посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что
МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана», — сказала Могерини.
Она заметила, что Нетаньяху не поставил под сомнение соблюдение обязательств по соглашению иранской стороной после 2015 года.
«В любом случае, если какая-либо сторона и если какая-либо страна располагает какой-либо информацией о несоблюдении, она может и должна направлять эту информацию надлежащим, законным, признанным механизмом в МАГАТЭ и совместную комиссию по наблюдению за ядерной сделкой, которую я возглавляю и которую я созывала всего пару месяцев назад», — подчеркнула Могерини.
По ее словам, у ЕС существуют механизмы для решения возможных проблем.
В Белом доме США при этом заявили, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии в Иране секретной ядерной программы совпадают с данными Соединенных Штатов.
«О заявлении Израиля, связанного с разработкой ядерного оружия в Иране. Эти факты совпадают с тем, что Соединенным Штатам давно известно: у Ирана есть мощная подпольная ядерная программа, которую власти страны пытались, но не смогли скрыть от международного сообщества», — говорится в заявлении.
Государственный секретарь США Майк Помпео изучил документы, представленные Израилем в качестве доказательства наличия в Иране ядерного оружия, и подтвердил подлинность содержащихся в них сведений.
«Я лично изучал многие документы по Ирану. Наши специалисты по нераспространению ядерного оружия и представители разведки изучили десятки тысяч страниц и перевели их с фарси. Мы полагаем, что полученные документы являются подлинными», — цитирует твиттер Госдепа слова Помпео.