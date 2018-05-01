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В МИД призвали к осторожной оценке заявлений Израиля по сделке с Ираном
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В МИД призвали к осторожной оценке заявлений Израиля по сделке с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
ВЕНА, 1 мая — РИА Новости. РФ и МАГАТЭ не станут делать поспешных суждений после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».
"К сожалению, судя по комментариям из Вашингтона, некоторые американские политики сумели в кратчайшие сроки проанализировать 100 тысяч документов и вынести неблагоприятный для Ирана вердикт. Ни Россия, ни МАГАТЭ таких поспешных суждений никогда не высказывали и, думаю, высказывать не станут", — заявил Ульянов.
По его словам, многое из того, о чем говорил премьер-министр Израиля, касается прежней истории ядерной программы Ирана, которая уже считается в агентстве перевернутой страницей.
"Напомню, что в 2015 году агентство (МАГАТЭ) издало документ, в котором сообщило, что до конца 2003 года в Иране существовала некая структура, которая была способна координировать деятельность различных ведомств и исследовательских центров в вопросах, которые могли иметь отношение к созданию ядерного оружия. Но эта деятельность по сути не вышла за рамки научных исследований, практических работ в направлении создания ядерных вооружений зафиксировано не было", — пояснил постпред.
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