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Израиль пригласил Россию оценить секретные документы по ядерной программе Ирана
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Израиль пригласил Россию оценить секретные документы по ядерной программе Ирана 

BFM.RU 1 мая 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Израиль пригласил группу экспертов из России для ознакомления с документами по иранской ядерной программе. Новые секретные данные представил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
«Ознакомление с документами возможно и на российской стороне, и на израильской», — сказал израильский эксперт. Премьер-министр Израиля Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) основан на лжи Тегерана.
Как отметил Нетаньяху, подтверждениями его слов являются данные израильской разведки, которые доказывают, что иранцы скрывали ядерную программу военного назначения.
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