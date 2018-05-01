Ещё
В Минобороны рассказали о процессе деэскалации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны рассказали о процессе деэскалации в Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Два нарушения режима прекращения огня заметила российские представители. Еще шесть обнаружила Турция, сообщило РИА «Новости» в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Хомс — три  — Минобороны РФ.
По данным ведомства, центр в течении дня не проводил гуманитарные акции по примирению враждующих. К медикам обратились 35 человек, а по линии ООН в провинцию проведено три гуманитарных конвоя.
В городах сирийского анклава Восточный Каламун, освобожденного от боевиков в конце апреля, открылись пункты по набору добровольцев в вооруженные силы республики.
360tv.ru: последние новости
Иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению В Госдуме отреагировали на слова израильского премьер‐министра о ядерной программе Ирана Россельхознадзор разрешил ввоз турецких томатов без ограничений по предприятиям
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку122
«Мы сделали это за русских»47
США испугались Европы в торговой войне30
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе21
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной21
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение