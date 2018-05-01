В Минобороны рассказали о процессе деэскалации в Сирии

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Хомс — три — Минобороны РФ.

По данным ведомства, центр в течении дня не проводил гуманитарные акции по примирению враждующих. К медикам обратились 35 человек, а по линии ООН в провинцию проведено три гуманитарных конвоя.

В городах сирийского анклава Восточный Каламун, освобожденного от боевиков в конце апреля, открылись пункты по набору добровольцев в вооруженные силы республики.