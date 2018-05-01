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Американские военные используют российские вертолёты в качестве мишеней
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Американские военные используют российские вертолёты в качестве мишеней 

Говорит Москва 17 минут назад
Как пишет Lenta.ru со ссылкой на ведомственное издание Marine Corps Times, машины послужат в качестве потенциального противника. Пилоты будут изображать нанесение ударов по воздушным и наземным целям, а также имитировать разведку.
Ми-24 поступил в производство в 1971 году. У него множество модификаций, его экспортировали во многие страны. Воздушное судно участвовало в операциях в Афганистане, Чечне и Сирии. Это один из самых распространённых ударных вертолётов в мире.
Ми-17 — модификация Ми-8. Его приняли на вооружение в 2009 году. Машину поставляют более чем в 100 стран.
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