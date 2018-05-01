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Римский амфитеатр в сирийской Босре затопило из-за дождей
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Римский амфитеатр в сирийской Босре затопило из-за дождей 

RT на русском 28 минут назад
Фото: RT на русском
Проливные дожди на юге Сирии привели к затоплению в историческом городе Босра римского амфитеатра, возведённого примерно в конце II века. Босра — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Древний город сильно пострадал в ходе войны.
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