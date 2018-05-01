Махмуд Аббас вновь заявил, что не приемлет США как отдельного посредника в мирном процессе между Палестиной и Израилем

Выступая на церемонии открытия заседания Национального совета Палестины , он сказал, что палестинская сторона не может принять предлагаемый США план мирного урегулирования, поскольку он исключает вопросы о статусе Иерусалима , палестинских беженцах и еврейских поселениях из списка предметов обсуждения на переговорах.

По словам М. Аббаса, если США хотят что-нибудь сделать, то они должны поддержать проект «два государства для двух народов» и способствовать тому, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей независимого палестинского государства.

30 апреля в Рамаллахе началось заседание Национального совета Палестины, являющегося верховным органом Организации освобождения Палестины /ООП/. В ходе четырехдневного мероприятия будут избраны новые руководители ООП. —0—