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Махмуд Аббас вновь заявил, что не приемлет США как отдельного посредника в мирном процессе между Палестиной и Израилем
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Махмуд Аббас вновь заявил, что не приемлет США как отдельного посредника в мирном процессе между Палестиной и Израилем 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Выступая на церемонии открытия заседания Национального совета Палестины, он сказал, что палестинская сторона не может принять предлагаемый США план мирного урегулирования, поскольку он исключает вопросы о статусе Иерусалима, палестинских беженцах и еврейских поселениях из списка предметов обсуждения на переговорах.
По словам М. Аббаса, если США хотят что-нибудь сделать, то они должны поддержать проект «два государства для двух народов» и способствовать тому, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей независимого палестинского государства.
30 апреля в Рамаллахе началось заседание Национального совета Палестины, являющегося верховным органом Организации освобождения Палестины /ООП/. В ходе четырехдневного мероприятия будут избраны новые руководители ООП. —0—
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