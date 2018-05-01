В Сирии жители освобожденного Восточного Каламуна встают в очередь в армию

ЭР-РУХАЙБ ( Сирия ), 1 мая — РИА Новости . Пункты по набору добровольцев в вооруженные силы Сирийской Арабской Республики открылись в городах анклава Восточный Каламун, городе Эр-Рухайб на мобильных призывных пунктах наблюдаются очереди, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Действующие офицеры правительственных войск в полевых палатках проводят анкетирование кандидатов.

"Вы знаете, что Восточный Каламун долгое время был под боевиками. И сегодня, когда их отсюда выгнали наши солдаты и российские военные, мы решили, что больше не можем оставаться в стороне. Вы видите сколько людей пришло сегодня сюда, их никто не заставлял, это их личное желание. Мы понимает, что в Сирии еще остались места, где есть боевики, но мы не собираемся их больше терпеть и хотим, чтобы в нашей стране больше не осталось этой заразы", — рассказал журналистам представитель муниципалитета Эр-Рухайб Мухаммед Тукман.

В среду, 25 апреля, в Восточный Каламун, включающий в себя такие населенные пункты, как Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб, вошли армия правительства Сирии и военная полиция России . Прежде эта территория контролировалась девятью исламистскими группировками, включая "Джейш аль-Ислам" *.

Территорию анклава покинули 5,5 тысяч боевиков и членов их семей. Покидая Восточный Каламун террористы сдали сирийским войскам крупную партию бронетехники — танки, боевые машины. А также минометы, боеприпасы и самодельные мины.

* Запрещенная в России террористическая организация

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