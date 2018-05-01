В освобожденных городах Сирии образовались очереди из желающих служить 

В освобожденных от боевиков сирийских городах анклава Восточный Каламун открылись пункты по набору добровольцев в правительственные войска САР.
Как сообщает ТАСС, в городе Эр-Рухайб на мобильных призывных пунктах образовались очереди. Офицеры сирийской армии в полевых палатках проводят анкетирование кандидатов.
"Восточный Каламун долгое время был под боевиками. И сегодня, когда их отсюда выгнали наши солдаты и российские военные, мы решили, что больше не можем оставаться в стороне. Вы видите, сколько людей пришло сегодня сюда, их никто не заставлял, это их личное желание. Мы понимаем, что в Сирии еще остались места, где есть боевики, но мы не собираемся их больше терпеть и хотим, чтобы в нашей стране больше не осталось этой заразы", — сообщил представитель муниципалитета Эр-Рухайб Мухаммед Тукман.
Восточный Каламун включает в себя города Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб. Ранее анклав контролировался исламистскими организациями, однако 25 апреля правительственные войска окончательно освободили его от исламистов. В результате территорию покинули более пяти тысяч боевиков и членов их семей. В Восточном Каламуне террористы составили крупную партию бронетехники и боеприпасов.